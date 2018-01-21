21 Ocak 2018 Pazar
Sana Gitme Demeyeceğim
O meşhur şarkıda dediği gibi "Sana gitme demeyeceğim", hatta öyle bir git ki, bir daha Galatasaray ve adın yan yana anılmayacak şekilde uzak kal bu diyarlardan... Hani sırf lise mezunu olduğun için kulübe üye olup, üyelik aidatlarını ödemediğin günlerde olduğu gibi, çıkma ortaya ey Galatasaray kulüp tarihinin gördüğü en başarısız başkan...
Ne demiştik Melo'yu yolladığında, Sneijder'i yolladığında yazmış olduğumuz veda yazılarında: "Bugün belki siz gidiyorsunuz ama arkanızdan milyonlar göz yakışı döküyor, oysa Dursun Özbek gittiğinde bayram edecek Galatasaray taraftarı ve bir daha adını dahi anmak istemeyecek kendisinin..."
Bugün o "arzulanan" gün geldi çattı, çapına bakmadan cinlik peşinden koşan Dursun Özbek, kendi kurduğu tuza düştü ve seçimi kaybederek, o çok sevdiği koltuktan al aşağı edildi... Kaderin oyunu mudur bilinmez, 20 Ocak aynı zamanda Wesley Sneijder'in Galatasaray'la sözleşme yaptığı tarih...
"İstifa et" diye inletirken dört bir yanı Galatasaray taraftarı, bıraksaydın görevi, belki bu kadar acı olmayacaktı ama mezun olduğun lisenin salonlarından daha seçim bitmeden "kaçar" gibi uzaklaşmak çok onur kırıcıydı be Dursun Başkan... Kendin ettin, kendin buldun...
Şimdi git...
Kardeşini de al git...
PlayStationdan babasına oyuncu tavsiye eden yeğenini de al git...
Kulüpte görev verdiğin Fenerbahçeli dostlarını da al git...
Seni pohpohlayan gazeteci arkadaşlarını da al git...
Gidin ve bi' daha geri dönmeyin...
Yazı: ultras/Movement Saat 01:15
Dosya: KaralamacA
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