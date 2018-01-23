23 Ocak 2018 Salı
Ya Robinho Suçlu Bulunursa
Sivasspor'un Robinho'yu Türkiye'ye getirmesi büyük yankı uyandırdı ama akıllarda bir soru var: Ya Robinho suçlu bulunursa?
Brezilyalı futbolcu Milan'da top oynadığı dönemde bir diskoda Arnavut kökenli bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle İtalyan mahkemeleri tarafından 9 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. İtalyan yasalarına göre suçlu, kendisi hakkında verilen cezaya itiraz edip, cezayı düşürme talebinde bulunma hakkına sahip ve Robinho'nun avukatı da müvekkilinin böyle bir suçlamayı reddettiğini ve cezanın düşmesi için gerekli itirazları yaptıklarını söylemişti geçtiğimiz aylarda. Dava sırasında ve sonrasında Brezilya'da bulunan Robinho, Brezilya hükümetinin kendi vatandaşlarını başka ülkeye iade etme gibi bir anlaşması olmadığı için serbest dolaşırken, şimdi Türkiye'ye geldi ve İtalya ile Türkiye suçluları iade etme şartının da olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza atmış durumdalar. İtalyan yargıçlar "Yollayın Robinho'yu bize" derse, ne olacak? Bekleyip göreceğiz bakalım...
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