29 Ocak 2018 Pazartesi

Yarasın Selçuk


Yerel gazeteleri bilir misiniz? Ulusal basın gibi gazete bayiilerinde satılmaz, okullara, derneklere, kahvelere, parti binalarına abonelik karşılığı her gün bırakılır. Bu gazetelerin bölge temsilcilerinden biri geçtiğimiz senelerde bir lise müdürüne gider ve gazetesini okula satmak ister, müdür okul-aile birliğinin parasını gazete için değil eğitim masrafları için harcayabileceğini söyleyerek teklifi reddeder. Bu duruma bozulan söz konusu gazete yönetimi okul müdürüne tavır alır, her fırsatta kendisiyle ilgili "nahoş" haberler yapmaya fırsat arar ve bir gün gazetenin ön sayfasında okul müdürünün elinde rakı kadehi olan fotoğrafı poster gibi yayınlanır. Bir hafta sonu oldukça nezih bir restaurantta arkadaşlarıyla sohbet edip, yemek yiyip rakı içerken gizlice çekilmiş bir fotoğrafı "Okul müdür nasıl içki içer? Nasıl örnek olurmuş? Kaymakam bey bu duruma ne dermiş?" Tabii ki, kimse bu olayı ciddiye almadı, güldü geçti, gazete yayın yönetmeni "kalitesini" bölgeye göstermiş oldu.

Dün Selçuk İnan'ın elinde rakı kadehi yayınlanmış fotoğraflarını görünce aklıma bu olay geldi. Galatasaray'da Fatih Terim'in takımın başına getirilmesi, Mustafa Cengiz gibi Galatasaray yönetimine beyaz bir sayfa açmış başkanın gelmesi, taraftarın kenetlenerek "YellowFriday" gibi bir oluşumla Galatasaray kulübünün en zayıf halkalarından biri olan "gsstore"un ürünlerini tüketip, kulübe maddi yönden nefes aldırması oluşumları sonrası Galatasaray'ı karıştırma hamlelerinden biri olarak Selçuk'un rakı içmesi "pazarlanmaya" çalışıyor. Ama maalesef bu oyunlara Galatasaray taraftarının karnı tok... Bu fotoğraflara gülüp geçen mi dersin, "kaptan gel bizimle takıl" diye kendi rakı kadehli fotoğraflarını yayınlayan mı dersin, çeşit çeşit destek mesajları yer alıyor sosyal medyada. Bizim için Selçuk olsun ya da bir başka topçu olsun rakı ya da bira içmesi önemli değil, "yarasın koçuma" der geçeriz, biz topçunun saha içinde gösterdiği mücadeleye bakarız, formasını terletip terletmediği, armasına sahip çıkıp çıkmamasına dikkat ederiz. Kaptan Selçuk İnan'ın kaldırdığı kadehe gönül koymayız da bir Fenerbahçe derbisinde formayı çıkarıp Tugay'a vermesi hala içimizde yaradır.

Yazı: ultras/Movement Saat 13:21

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