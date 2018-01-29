Dün Selçuk İnan'ın elinde rakı kadehi yayınlanmış fotoğraflarını görünce aklıma bu olay geldi. Galatasaray'da Fatih Terim'in takımın başına getirilmesi, Mustafa Cengiz gibi Galatasaray yönetimine beyaz bir sayfa açmış başkanın gelmesi, taraftarın kenetlenerek "YellowFriday" gibi bir oluşumla Galatasaray kulübünün en zayıf halkalarından biri olan "gsstore"un ürünlerini tüketip, kulübe maddi yönden nefes aldırması oluşumları sonrası Galatasaray'ı karıştırma hamlelerinden biri olarak Selçuk'un rakı içmesi "pazarlanmaya" çalışıyor. Ama maalesef bu oyunlara Galatasaray taraftarının karnı tok... Bu fotoğraflara gülüp geçen mi dersin, "kaptan gel bizimle takıl" diye kendi rakı kadehli fotoğraflarını yayınlayan mı dersin, çeşit çeşit destek mesajları yer alıyor sosyal medyada. Bizim için Selçuk olsun ya da bir başka topçu olsun rakı ya da bira içmesi önemli değil, "yarasın koçuma" der geçeriz, biz topçunun saha içinde gösterdiği mücadeleye bakarız, formasını terletip terletmediği, armasına sahip çıkıp çıkmamasına dikkat ederiz. Kaptan Selçuk İnan'ın kaldırdığı kadehe gönül koymayız da bir Fenerbahçe derbisinde formayı çıkarıp Tugay'a vermesi hala içimizde yaradır.
29 Ocak 2018 Pazartesi
Yarasın Selçuk
Yazı: ultras/Movement Saat 13:21
Dosya: Futbolcu, KaralamacA
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