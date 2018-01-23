23 Ocak 2018 Salı
Yeni 7 Numara
George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo'dan sonra Manchester United'in 7 numarası "Çocukluğumdan beri United'i tutuyordum" diyen Alexis Sanchez oldu. Yeni takıma transfer olduktan sonra pek modadır "hayallerimin takımına, çocukluğumun takımına transfer oldum" kalıpları... Bol sıfırlı mukaveleye imza atan Alexis Sanchez de imza töreni sonrası bu sözleri sarf etmiş, "Hadi len ordan" diyenlere de hayranları Şilili oyuncunun gençliğinde giydiği Manchester United armalı eşofman üstlü fotoğrafını yayınlamışlar...
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