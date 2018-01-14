Roma alt yapısıyla başlayan kariyerini 24 sene sonra aynı takımda noktalayan bayrak adam Francesco Totti'nin veliahtı alt yapıdan geliyor. Roma u-19 takımında oynayan Mirko Antonucci, attığı ve attırdığı gollerle takımını başarıdan başarıya koştururken, bir çok kulübün genç topçunun peşinden koşmaya başlaması üzerine kulübün sportif direktörü Monchi şimdiden 2022 senesine kadar sözleşmeyi imzalatmış Antonucci'ye. Genç topçu bugün takımı Genoa'yı 5-0 yendiği maçta bir gol atarak galibiyete katkı sağladı...
14 Ocak 2018 Pazar
Roma Totti'nin Veliahtını Buldu
Roma alt yapısıyla başlayan kariyerini 24 sene sonra aynı takımda noktalayan bayrak adam Francesco Totti'nin veliahtı alt yapıdan geliyor. Roma u-19 takımında oynayan Mirko Antonucci, attığı ve attırdığı gollerle takımını başarıdan başarıya koştururken, bir çok kulübün genç topçunun peşinden koşmaya başlaması üzerine kulübün sportif direktörü Monchi şimdiden 2022 senesine kadar sözleşmeyi imzalatmış Antonucci'ye. Genç topçu bugün takımı Genoa'yı 5-0 yendiği maçta bir gol atarak galibiyete katkı sağladı...
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