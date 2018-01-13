13 Ocak 2018 Cumartesi
Suudi Arabistan'da Bir İlk
Suudia Arabistan liginde bugün oynanan Al-Hilal ve Al-Ahli takımlar arasındaki mücadele sadece ligin zirvesini ilgilendirdiği için çekmedi dünyanın dikkatini, aynı zamanda bu karşılaşmada bir ilk yaşandı ve Arap kadınlar da stadyumda serbestçe futbol maçı izleyebildiler. Kadın-erkek eşitliğinde 144 ülke arasında 141. sırada yer alan Suudi Arabistan'da daha önce kadınlar sadece evlerinde televizyondan takip ederken futbol müsabakalarını, geçen kasım ayında Suudi yetkililer yeni yılda bu yasağın kalkacağını müjdelemişlerdi.
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