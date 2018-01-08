8 Ocak 2018 Pazartesi
Biliç, Avustralya Milli Takımı Yolunda
Yaz aylarında Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılma hakkı elde eden Avusturya milli takımı, hocası Ange Postacoglu'nun görevden ayrılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. O günden itibaren takımı çalıştıracak teknik adam arayışlarına giren sarı-yeşilliler rotayı Slaven Biliç'e çevirdiler. Hırvat basının yazdığına göre Avustralya Futbol Federasyonu başkanı David Gallop, Slaven Biliç'le bir araya gelip, hocalık teklifi etmiş. Milli takımlar seviyesinde daha önce Hırvatistan milli takımını da çalıştıran Biliç'in söz konusu teklife ne cevap vereceği bilinmezken, Avustralya'lılar ayrıca İtalyan hoca Gianni de Biasi, Alman Ralf Rangnick, Avustralyalı Graham Arnold ve Tony Popovic'i de listeye almışlar.
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