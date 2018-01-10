Futbolcuların Malikhaneleri

Milyon dolarlara top koşturan futbolcular nasıl evlerde yaşarlar? Pek tabii ki, adlarına ve şanlarına yakışır "malikhaneleri" tercih edecekler. İşte aşağıda bazı futbolcuların lüks mekanları:
Yukarıdan baktığımızda "10" rakamını andıran ev, Barcelona
'nın 10 numarası Messi
'nin ikametgahı. Luis Garrido
tarafından dizayn edilen evi, geçen sene 6.2 milyon pounda satın almış Lionel Messi
. Koskocaman bir havuzu ve etrafı da yeşilliklerle kaplı evin adı da "Bir Sıfır Ekolojik Ev" ve şimdiki değeri 10 milyon poundu buluyormuş yazılanlara göre...
Messi'
nin evinden bahsedeceğiz de Ronaldo
'yu unutur muyuz? Portekizli
'nin evi Madrid'
in elit bir semtinde ve Penelope Cruz'
la yan yana... 8600 metre karelik evde yedi yatak odası, sekiz banyo ve "junior" Ronaldo
'lar için minik de bir futbol sahası var. Evin içinde bir oda sadece Ronaldo'
nun aldığı ödüllere ayrılmış. Yüzme havuzu mu? Olmaz olur mu, en klasından var. Ama Madrid'l
i yıldız 8 milyon poundluk evinde en çok nerede vakit geçiriyor derseniz, cevap mutfak olacaktır.
Yukarıdaki villa ise Wayne Rooney'in ve 20 milyon pound değerinde. İçinde ne mi var? Üç çalışma odası, beş yatak odası, yuzme havuzu, fitness salonu, jakuzi ve sinema...
Beckham 2013 yılında yukarıda içi gözüken ve yazının başlığında genel görüntüsü yer alan evi yaklaşık olarak 32 milyon dolara satın almış. Villa Londra'da bulunuyor ve sekiz yatak odası, iki kıyafet odası, bir oyun odası, fitness salonu, spa ve geniş bir salona sahip. Bugünkü değeri 40 milyon pounda yaklaşan evin camından baktığınızda Robbie Williams ve Elton John size el sallayabilir.
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