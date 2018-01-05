Tabii, bu sadece bir veda denilebilir, bunun Galatasaray'la alakası ne diye soran olursa, cevap "macera", "seyahat", "yeni bir sayfa" gibi hashtaglerde saklı. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük konusunda adı gündeme gelen Johan Elmander'in bu paylaşımını Galatasaray'a geliyor diye yorumlamak hata olmaz herhalde...
5 Ocak 2018 Cuma
Elmander Galatasaray'a Doğru
Tabii, bu sadece bir veda denilebilir, bunun Galatasaray'la alakası ne diye soran olursa, cevap "macera", "seyahat", "yeni bir sayfa" gibi hashtaglerde saklı. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük konusunda adı gündeme gelen Johan Elmander'in bu paylaşımını Galatasaray'a geliyor diye yorumlamak hata olmaz herhalde...
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