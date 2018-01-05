5 Ocak 2018 Cuma

Elmander Galatasaray'a Doğru


Yukarıda Johan Elmander'in bugünkü instagram paylaşımı var... Doğrudan "Nerede kalmıştık?" demiyor ulu Johan ama artık futbolu bırakıp, meydanı yeni nesle bırakma zamanı geldiğini belirtmiş yazdığı iletide. Tabii veda mesajında öncelikle ailesine, kendisine forma veren kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederken, geriye dönüp baktığında yaşadıklarıyla gurur duyduğunu söyleyip, müjde gibi bir sonla bitirmiş veda mesajını: "Şimdi bir kez daha geleceğimi dört gözle bekleme zamanı..."
Tabii, bu sadece bir veda denilebilir, bunun Galatasaray'la alakası ne diye soran olursa, cevap "macera", "seyahat", "yeni bir sayfa" gibi hashtaglerde saklı. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük konusunda adı gündeme gelen Johan Elmander'in bu paylaşımını Galatasaray'a geliyor diye yorumlamak hata olmaz herhalde...


Yazı: ultras/Movement Saat 21:57

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