10 Ocak 2018 Çarşamba
Maçın Adamı
Takımınız adına oldukça kritik bir maça çıktınız, çok iyi oynadınız, gol attınız, gol attırdınız ve üç puanın kazanılmasında baş rol oynadınız. Doğal olarak da maçın adamı seçildiniz. Peki, ödül olarak ne beklersiniz? Prim? Mini kupa? Beklentileriniz çok yüksek... Neden mi?
Güney Afrika'da maçın adamı seçilen Hlompho Kekana'ya 5 GB internet hediye edilmiş maçtan sonra, artık soyunma odasında Wi-Fi aramadan oynadığı maçın özetini rahatlıkla seyredebilir. İnternet mi? Olamaz diyorsanız, Zimbabwe'deki ödül sizi daha da şaşırtacak: 24 şişe bira... İster maç sonu soyunma odasında takım arkadaşlarınla paylaş, ister evde bir sonraki maça kadar tüket.
Daha da şaşırmak isterseniz, Gana'yla bitirelim, maçın adamına terlik hediye etme fikri kimden çıktıysa "helal!" olsun valla...
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder