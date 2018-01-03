3 Ocak 2018 Çarşamba
Futbol Kitabı Dağıtacağız...
Blogun çıkış noktasıydı ultras/Movement fanzin. İlk sayıyı çıkarmıştık, hatta onun da hikayesi vardı, yardım amaçlı satmış, durumu olmayan çocukları Anıtkabir'e götürmüştük toplanan fanzin parasıyla. Elimde kendimce "futbolun edebiyatına" dair yazmış olduğum yazılar vardı, ultras/Movement fanzinin ikinci sayısı için derleme yaparken, fanzinle ilgili gelişmeleri duyururum diye ultras/Movement blogu açmıştım da blog 11 yıldır devam ediyor, fanzinin ikinci sayısı çıkamadı maalesef. Neyse, konuya dönelim eski defterleri karıştırmadan, önce okuduk, sonra yazmaya meraklandık. Hakan Dilek okuduk, Tanıl Bora okuduk, Bülent Timurlenk'in Tribün Dergi'deki yazılarını okuduk, Eduardo Galeano okuduk, Nick Hornby okuduk... O yıllar hem futbol kitapları çok azdı, sadece dört yılda bir Dünya Kupası olduğu sene hatırlanırdı kitapçılar tarafından, hem de öğrenci olunca parayı tasarruflu kullanmak zorunda kalıyorduk. Hatırlıyorum da Tüyap Kitap Fuarı başlamadan bir kaç ay evvel "kemer sıkma" politikası güder, para biriktirir ve fuarda futbola dair bulduğum tüm yayınları yazar-yayınevi seçmeden son parama kadar alırdım... Şimdi geriye dönüp bakıyorum da hatırı sayılır bir futbol edebiyatı külliyatı oluştu evimde... Bunları niye mi yazıyorum, geçen gün idefix'ten sene sonu kampanyaları dolayısıyla yapmış oldukları indirimlerden 10'a yakın futbol kitabı alınca, üniversitede zar zor kitap aldığım günleri hatırladım ve blog üzerinden sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdim. Aslında buna benzer çalışma için yayınevlerine yazmıştım sponsorluk yapmaları adına ama geri dönüş olmadı maalesef... ultras/Movement blogu kurduğumdan beri ara ara google reklam teklifleri geliyordu da, oralı bile olmuyordum, ama şimdi dedim ki blogun kenarına ve postlar arasına reklam alsam ve buradan gelecek gelirle kitap alıp, takipçilerime dağıtsam nasıl olur? Tabii, bu işe giriştim, google ne verecek ne vermeyecek hiç bir fikrim yok lakin başladık işte, en azından üç-beş ayda bir kitap ücreti toplarız diye düşünüyorum...
Sizden ricam, birlikte kazanalım, birlikte harcayalım... Blogu okumaya girdiğinizde, sağdaki reklamlara tıklarsanız, kitap kampanyamıza sizin de katkınız olur.
Okuyalım, okutalım... Futbol edebiyatı okuyalım...
Yazı: ultras/Movement Saat 18:42
Dosya: Futbolun Edebiyatı, Kitap
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder