Münir Özkul... Kiminin Yaşar ustası, kiminin Mahmut hocası... Kimimiz için onuru ve şerefi için gücün karşısında duran adam, kimisi için yaramaz öğrencilerinin tatlı sert hocası... Türk sinemasının en önde gelen oyuncularından Münir Özkul'u dün kaybettik.
Münir Özkul'un acısını yaşarken, "Bülent Ersoy öyle yapıyor diye bir dikişte duble rakıyı içenlere" rakı içme adabını öğreten Beyoğlu'lunun en güzel abisi Aydın Boysan'ın vefat haberi de geldi. Amerikalıların mal satmak için kullandıkları "Black Friday" tabiri, dün bizim için tam da "kara Cuma" oldu... Başımız sağ olsun...
Güzel insanlar bir bir aramızdan ayrılıyor... Mekanları cennet olsun...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder