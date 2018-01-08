8 Ocak 2018 Pazartesi
Becali'yi Soyunma Odasından Kovan Hoca
Başkanların maç önü, devre arası ya da maçtan sonra soyunma odalarına inmeleri pek meşhurdur, kimi adaplı "yönetici" oraların teknik adam ve topçuların "mahremi" olduğunu bilir ve soyunma odasına adım atmazken, kulübün "tek sahibi" olduğunu düşünenler "zırt pırt" soyunma odasında alırlar soluğu. Kazanılan maçtan sonra "prim" gelecekse, topçular bu ziyaretleri hoş karşılarlar da, mağlubiyet yazıyorsa maç sonu tabelada başkanlar pek "hayır" için gelmezler yanlarına. Bizde Aziz Yıldırım'ın soyunma odası maceraları pek meşhurken, Romanya futbolu denince Gigi Becali'yi tanımayan yoktur herhalde. Aziz Başkan'ın Romanya şubesi gibi davranan Becali, Steaua Bükreş'in de sahibidir aynı zamanda ve kulübü tek elden idare eder, transferlere karışır, hocalara karışır, rakip topçulara sataşır... Hal böyleyken, Becali'yle "takışmak" istemez pek çok kimse ama şu an Al İttihad takımını çalıştıran Victor Piturca tarihe Becali'yi soyunma odasından kovan teknik adam olarak geçmiştir. Ülkemizde Ankaragücü'nde de top koşturmuş ve şimdi hocalık yapan Valeriu Rachita'nın anlattığına göre, 2004 yılında ezeli rakipleri Dinamo Bükreş'i yendikleri maçtan sonra Becali soyunma odasına girer ve bir yandan topçuları tebrik ederken, bir taraftan da maçla ilgili kritik yapmaya başlar. Takımın hocası Piturca, bir hışımla başkanı kolundan tutar "Senin burada işin ne? Ne yaptığını zannediyorsun? Git ofisinde ve beni orada bekle! Dinamo galibiyetinin bu topçular için ne ifade ettiğini bilmeyecek kadar acemi misin?" diyerek Becali'yi kovar.
Böyle başkanlara böyle hocalar lazım da, güç Becali gibilerde oldukça, Piturca'ların kalemleri kolay kırılıyor maalesef.
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