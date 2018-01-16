İlk Günkü Destek Ruhuyla

Galatasaray geçen hafta Turkcell'le sponsorluk anlaşması imzaladı ve akabinde de bu sponsorluk kampanyası için çekilen reklam filmi internet alemine düştü. Ali Sami bey ve arkadaşlarının Galatasaray'ı kurdukları günleri anlatan filmde, forma için nasıl para topladıklarına vurgu yapılmış. O günkü ruhla bugün de Galatasaray için elimizi cebimize atmamız beklenirken, hali-hazırda Galatasaray 'ın başında olan idareciler nedense hep para lazım olunca biz taraftarı düşünüyorlar. Keşke kulübe uyelik şartlarını gözden geçirirken de bugün reklam filmleriyle ceplerindeki paraya göz diktikleri taraftarlar akıllarına gelse. Neyse, umarım yakın zamanda gerçekleşecek olan seçimde bizden birileri gelir de, Galatasaray'ın aydınlık geleceğine doğru adım atarız... Reklam filmi harika, sonundaki Turkcell hat bölümü dışında tabii, bir de buna benzer bir Galatasaray filmi çekiminin çalışmaları olduğunu duydum, müjdemiz olsun...
16 Ocak 2018 Salı
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