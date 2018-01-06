Bazıları Gibi Şike Yapmadım

Hemen altta Antonio Conte'nin Manchester United menajeri Jose Mourinho ile ilgili sözlerine yer vermiştik. Portekizli hoca bu tür polemikleri pek sever, fırsat kaçırmaz cevap vermeye ve İtalyan meslektaşının "laf atmasına"da hiç vakit kaybetmeden "karşısına çıkan ilk muhabire" demeç vererek karşılık vermiş, hem de ne karşılık:
"Şu gereksiz hikayeyi sonlandırmak için tek söyleyeceğim şey, 'evet, geçmişte saha kenarında hatalar yaptım ve evet belki yine yapacağım, ama daha az hata yapacağım. Lakin, benim asla yapmadığım ve hiç yapmayacağım şey şikeye bulaşıp ceza almak"
Şimdi top Conte'de, bakalım o bu lafın altında kalacak mı?
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