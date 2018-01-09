9 Ocak 2018 Salı
Çıkış Kapısı Göründü
Barcelona'da astronomik ücretle Liverpool'dan Coutinho'nun transfer edilmesi ve peşinden de Yerry Mina'nın takıma katılacak olmasından dolayı, Katalanlar şişen kadroyu azaltıp, finansal fair play engeline takılmamak için eldeki oyuncularla vedalaşmanın hesaplarına girmişler. Takımdan gönderilecek topçuların başında Arda gelmekte. İnstagramdır, televizyon programıdır, memleketteki mankenlerdir derken Arda, İspanya'ya kendini veremedi, kafası hep memlekette kaldı ve büyük ümitlerle gittiği Barcelona'da hayal kırıklığı yarattı. Barcelonalı yetkililer başta Arda'yı satıp "kar" elde etmeyi düşlerken, şimdi ise Arda'nın maaşını ödeyecek kulübe "hemen" verecekler bizim topçuyu. Arda ise "çorbasının" derdinde: Gideceği takımı seçerken, alacağı maaşa bakıyor, Barca'dan düşükse, teklifi reddedip "Kapı gibi sözleşmem var, oynatmazsanız da siz bilirsiniz, yatarak da alırım milyon euroları" der gibi...
Arda dışında kapının gösterildiği topçulardan biri de Mascherano. Arjantinli zaten ayrılmak istiyor ki gideceği takımda ilk onbir oynayıp, Rusya'daki Dünya Kupasında memleketinin formasını giyebilsin. Hedefinde de hem maddi yönden tatminkar, hem de forma garantisi verecek olan Çinliler var...
Aleix Vidal da Barca'da tutunamayanlardan ve o da eski takımı Sevilla'ya dönmek istiyor. Vincenzo Montella onu takımında görmek isterse Katalanlar seve seve yollayacaklar, herşey bir teklife bakmakta...
Dembele'nin sakatlığı sonrası pek de fena olmayan Deulofeu da gözden çıkarılanlar arasında. Coutinho'nun transferi, Dembele'nin sakatlığını atlatmış olması İspanyol oyuncunun forma şansını iyice azalttı ve hazır bir kaç İtalyan kulübü genç oyuncu için zemin yoklamasına girmişken, Barcalılar fırsatı kaçırmak istemiyorlar.
Rafinha da bölgesindeki oyuncu bolluğunun kurbanlarından. O da iyi bir teklif gelirse gitmeye yakın topçular arasında. Ve Andre Gomez. Büyük ümitlerle geldi ama hem Luis Enrique, hem de Valverde kendisine şans verdi de Portekizli kendisini hiç mi hiç gösteremedi. O da Coutinho'nun gelmesiyle "istikamet çıkış" diyenlerden...
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