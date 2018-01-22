Basın Yalan Yazıyor

Memleketin 2-3 spor gazetesinden biri olan Fanatik
, bugün içeriğinde ve logosunda değişiklik yaparak okuyucusu karşısına çıktı. "Ülkemizde uzun uzadıya yazı okunmuyor
" diyerek köşe yazarlarına yazılarını kısa notlar şeklinde yazdıran gazete, logosunu da L'Equipe
tarzı yapmış. İmaj değişmiş ama zihniyet hala aynı... Olay mı ne? Bugün gazetenin internet sitesine girdiğimizde yukarıda fotoda yer alan iki başlıkla karşılaştık. Gazetede çalışan arkadaşlar yememiş-içmemiş, daha yeni başkan mazbatasını almadan başlamışlar "haberlerine!?"... Gomis
parasını alamadığı için sakatlık numarası yapıyormuş, Fatih Terim
yeni başkanın önünü açmak için istifa edecekmiş... Oysa gazeteci oldukları için en iyi onlar tanımaları lazım Gomis'
i, Fransız
topçunun ne kadar profesyonel, işine ne kadar saygılı olduğunu ve bir sorun varsa bunu doğrudan muhattaplarıyla görüştüğü, "sinsi" numaralar peşinde olmayacağı. Ya da başkan Mustafa Cengiz
'in adaylığını açıkladıktan beri sürekli ağzında Fatih Terim
isminin dolaştığı ve Dursun Özbek
'in hocayı takımın başına getirmeden önce Mustafa Cengiz
ve yönetiminde yer alanların tek arzusunun Fatih hoca
olduğunu...
Yıllar onca ultrAslan kale arkasında aşağıdaki pankartı açmıştı, maalesef seneler geçse de basındaki niyetler değişmiyor, sonra da gazetelerde çalışanlar ülkede gazete tirajları çok düşük, kimse okumuyor diye ağlıyor. Gerçek dışı haber yazdığınız sürece sizi kimse almaz...
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