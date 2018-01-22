22 Ocak 2018 Pazartesi

Basın Yalan Yazıyor


Memleketin 2-3 spor gazetesinden biri olan Fanatik, bugün içeriğinde ve logosunda değişiklik yaparak okuyucusu karşısına çıktı. "Ülkemizde uzun uzadıya yazı okunmuyor" diyerek köşe yazarlarına yazılarını kısa notlar şeklinde yazdıran gazete, logosunu da L'Equipe tarzı yapmış. İmaj değişmiş ama zihniyet hala aynı... Olay mı ne?  Bugün gazetenin internet sitesine girdiğimizde yukarıda fotoda yer alan iki başlıkla karşılaştık. Gazetede çalışan arkadaşlar yememiş-içmemiş, daha yeni başkan mazbatasını almadan başlamışlar "haberlerine!?"... Gomis parasını alamadığı için sakatlık numarası yapıyormuş, Fatih Terim yeni başkanın önünü açmak için istifa edecekmiş... Oysa gazeteci oldukları için en iyi onlar tanımaları lazım Gomis'i, Fransız topçunun ne kadar profesyonel, işine ne kadar saygılı olduğunu ve bir sorun varsa bunu doğrudan muhattaplarıyla görüştüğü, "sinsi" numaralar peşinde olmayacağı. Ya da başkan Mustafa Cengiz'in adaylığını açıkladıktan beri sürekli ağzında Fatih Terim isminin dolaştığı ve Dursun Özbek'in hocayı takımın başına getirmeden önce Mustafa Cengiz ve yönetiminde yer alanların tek arzusunun Fatih hoca olduğunu...
Yıllar onca ultrAslan kale arkasında aşağıdaki pankartı açmıştı, maalesef seneler geçse de basındaki niyetler değişmiyor, sonra da gazetelerde çalışanlar ülkede gazete tirajları çok düşük, kimse okumuyor diye ağlıyor. Gerçek dışı haber yazdığınız sürece sizi kimse almaz...


Yazı: ultras/Movement Saat 13:22

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