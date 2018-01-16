16 Ocak 2018 Salı
Temizlik Kültürdür
İsveç milli takımı teknik direktörü Janne Andersson'un İtalya maçı sonrası soyunma odasını temizlerken çekilen fotoğrafını burada yayınlamıştık. Kültür meselesi bu demiştik, sonrada kazanılmıyor. Yukarıda ve aşağıda yer alan fotoğraflar ise Bursaspor-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası deplasman takımı soyunma odasından çekildi. Ankara ekibi belki de ümitsiz geldiği Bursa deplasmanından turla Başkente dönerken, Dünya Kupası vizesi alan Andersson hoca kadar duyarlı olamamış anlaşılan...
Yazı: ultras/Movement Saat 22:41
Dosya: Haber, Türkiye Kupası
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