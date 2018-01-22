22 Ocak 2018 Pazartesi
Robinho Sivas'ta
Antalya, turizm-hotel-motel diyerek bölgenin tanıtımını yapmak için sponsorlar eşliğinde Eto'o'yu, Nasri'yi getiriyor da Sivas'ın Robinho transferi şaşırttı. Daha önce Real Madrid, Manchester City, Milan, Santos gibi takımlarda top koşturan 33 yaşındaki topçu ligin ikinci yarısı Sivasspor forması giyecek. Tabii, oyuncunun ülkemize gelmesinde daha önce kırmızı-beyazlı ekipte görev almış Roberto Carlos ve Cicinho'nun etkisi çok büyük.
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