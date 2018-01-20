20 Ocak 2018 Cumartesi
Bucaspor:0-3:Galatasaray
*Sami Yen'deki 3-0lık galibiyetten sonra İzmir'den de 3-0lık skorla ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı diye devam edecekti bu maç yazısı eğer dün gece yazmış olsaydık ama şimdi rakibi de belli: Konyaspor... İlk maçı farklı kazanmış Galatasaray'ın rövanşa daha çok "yedek" ağırlıklı bir kadro ile çıkmasını bekleyenleri pek şaşırttı Fatih Terim esame listesine Gomis, Belhanda, Feghouli gibi topçuları yazarak. 2011 senesinde "harabe" halinde aldığı Galatasaray'da ilk sözleriydi hocanın "kazanma alışkanlığı kazandıracağız takıma" demeci. Tudor döneminde de güçlü-güçsüz rakip farkı gözetmeksizin dış sahada kaybetme alışkanlığı olan topçulara "kazanma" huyu edindirmek için asları sürmüştü sahaya. Nazar değmesin, çok ta hırslıydılar sarı-kırmızılılar ve attıklarının 3-4 katını da kaçırdılar. Kazanmak güzel, Buca karşısında da, Bursa karşısında da, Beşiktaş karşısında da...
*Kazanma iştahının yanında oyun içi disiplin de fark edilmeye başladı Fatih Terim'le birlikte. Futbolcular "canlarının istediğini" değil de kendilerine söylenileni yapıyorlar, olması gerektiği gibi. Takım olarak kazanıp, takım olarak kaybedeceklerini iyice kafalarına sokmuş hoca. Feghouli'nin Yasin'e asisti, Yasin'in Gomis'e "al da at" demesi skordan ziyade kafalardaki mentalite açısından oldukça önemli ipuçları verdi...
*Fatih Terim'in dokunuşları saha içi kadar saha dışında da kendini gösteriyor. Oyuncu değişiklikleri esnasında çıkanın yüzü hiç asılmıyor, görevini yapmanın tatminkarlığı ile kulübeye geliyor, tek tek yedeklerle tokalaşıp yerine geçiyor. Önemli bir detay bu... Yerlisi tamam da yabancılar da hocanın bu kulüpteki ağırlığını kavramışlar, kimsenin "kapris" yapacak cürreti yok...
*Geldiğinden beri eleştirdiğimiz Belhanda da "pabucun pahalı olduğunu" anlamış gözüktü Buca maçında. Koskoca bir yarı sezon ağzında sakız, kafasına göre takılan Faslı topçu, "hazırlık maçı kıvamındaki" bu karşılaşmada oldukça arzulu ve ciddiydi. Yetenekli olduğundan dolayı milyon eurolara alındı, yeteneği yadsınamaz da sorun karakteriydi, vurdumduymazlığı idi de oyuncu psikolojisi Fatih Terim'in "doktora" yaptığı alan...
*"Sol bek geldi gelecek" derken bu sezonu Latovleviçi ve Hakan'la noktalayacağız gibi. Transfer dilencisi değilim, sırf transfer olsun diye oyuncu alınmasından hiç hazzetmem, eğer "adam gibi" biri gelmeyecekse, böyle devam edelim. Lato da desteklenirse, bu işi yapacağını gösterdi, sahanın iyileri arasındaydı Buca maçında...
*Fatih Terim'in "Transfer yapamazsak, transferi içimizden çıkarırız" demecini en fazla üzerine alınanlardan biri Donk olmuş gibi. Belli ki hazırlık kampını iyi geçirmiş, fiziksel yüklemelerini yapmış, güçlenmiş ve Fernando'nun sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalacağı şu periyotta ki özellikle pazartesi gecesi Kayseri'de hocası tarafından şans verilir ve iyi bir performans gösterirse Ryan Donk, bu "gazla" çokça maçta forma yüzü görebilir.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
BUCASPOR: Hüseyin Koç, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Alpay Aldemir, Saruhan Fındıkcı, Emre Toraman, İbrahim Şirin (Dk. 81 Deniz Pero), Onur Alkan (Dk. 66 Enes Alıç), İlyas Çakmak (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin)
GALATASARAY: Eray İşcan, Mariano, Maicon, Koray Günter, Latovlevici, Feghouli (Dk. 68 Sinan Gümüş), Donk (Dk. 62 Tolga Ciğerci), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Belhanda (Dk. 46 Eren Derdiyok), Gomis
GOLLER: Dk. 33 Gomis, Dk. 44 Yasin Öztekin, Dk. 53 Feghouli (Galatasaray)
SARI KART: Dk. 12 Sancar Yıldırım (Bucaspor)
Yazı: ultras/Movement Saat 07:11
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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