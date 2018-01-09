Flamengo'ya Gitmeye Devam Edersen Aile Bütçesini Tüketirsin

"Valqueire'ye futsal seçmelerine gittiğimde elliye yakın çocuk vardı benim gibi sırasını bekleyen. Ben o zamanlar sağ kanatta oynuyordum ama benim mevkim için yarışacağım çok fazla aday vardı. Sahanın her bölgesinde oynayan bir sürü çocuk varken, sadece üç tane kaleci adayı vardı, ben de kaleci olarak seçmelere girdim ve seçildim. Daha sonra idmanlar başladığında mevkimi değiştirdim ve asla bir daha üç direk arasına dönmedim.
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Sao Cristovao'ya gitmeden önce, Flamengo ile seçmelere katıldım. Daha 10 yaşındaydım ve hala futsal oynuyordum. Seçmeler çok kalabalıktı, ilk aşamayı geçtim, ikincisini de geçtim, seçmeleri düzenleyen Cantarelli'ydi ve 3-4 dakika içinde beni fark etti ve seçildiğimi söyledi. Evimiz tesislere çok uzaktı: Giderken iki otobüs, dönerken de iki otobüs değiştirmem gerekiyordu ki üçüncü idmana gidişimden sonra annem beni yanına çağırdı ve Flamengo'ya gitmeye devam edersem aile bütçesini tüketeceğimi belirtti. Hayallerimde Flamengo vardı ama maddi zorluklar nedeniyle tek trenle ulaşımı sağlayabildiğim Sao Cristovao'da oynamaya başladım. O günleri hatırladıkça asla Flamengo'yu suçlamıyorum zira bir sürü çocuk vardı takımda ve daha lisansı çıkmamış birine ulaşım yardımı yapmalarını bekleyemezsiniz."
Ronaldo Luiz Nazario de Lima
Brezilyalı Eski Futbolcu
Futbola başladığı günleri anlatırken
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