Ronaldo'
yu Messi'
yi gören gençlerin hayalidir, futbolcu olmak... Hatta ilk okul çağlarında karşına çıkan erkek çocuklara soracağın "İlerde ne olmak istersin?" sorusunun cevabı kesinlikle "Futbolcu" olacaktır... Hem sevdiği işi yapacak, hem de para kazanacaklardır... Çok nadirdir, zengin olup, futbolcu olan, Milan
'lı Kaka
ilk aklıma geliyor, bir de Kasımpaşa
'da yıllarca oynayan Andre Moritz
'in aile durumu pek fena değildi bildiğim kadarıyla. Ama hiçbiri Leicester
'ın rezerv takımında top koşturan Faiq Bolkiah
kadar "paralı" değil. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah
'ın yeğeni olan Faiq
, 20 milyarlık servete sahip. Yani "Dünyanın en zengin futbolcusu kim?" diye bir soru gelirse size, cevap ne Messi
, ne Ronaldo
olacak, yanıt: Faiq Bolkiah
... "Mütevazı !" evlerinin kapısında 2300 araba olan babası Jefri
oğluna bir gün bir kulüp alırsa hiç şaşmak gerekir. Mahalle maçlarında vardı ya "top benim, istediklerimi oynatırım" diyen veletler, Faiq
de o hesap yapmaz umarım ileride...
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