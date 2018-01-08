8 Ocak 2018 Pazartesi

Dünyanın En Zengin Futbolcusu


Ronaldo'yu Messi'yi gören gençlerin hayalidir, futbolcu olmak... Hatta ilk okul çağlarında karşına çıkan erkek çocuklara soracağın "İlerde ne olmak istersin?" sorusunun cevabı kesinlikle "Futbolcu" olacaktır... Hem sevdiği işi yapacak, hem de para kazanacaklardır... Çok nadirdir, zengin olup, futbolcu olan, Milan'lı Kaka ilk aklıma geliyor, bir de Kasımpaşa'da yıllarca oynayan Andre Moritz'in aile durumu pek fena değildi bildiğim kadarıyla. Ama hiçbiri Leicester'ın rezerv takımında top koşturan Faiq Bolkiah kadar "paralı" değil. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, 20 milyarlık servete sahip. Yani "Dünyanın en zengin futbolcusu kim?" diye bir soru gelirse size, cevap ne Messi, ne Ronaldo olacak, yanıt: Faiq Bolkiah... "Mütevazı !" evlerinin kapısında 2300 araba olan babası Jefri oğluna bir gün bir kulüp alırsa hiç şaşmak gerekir. Mahalle maçlarında vardı ya "top benim, istediklerimi oynatırım" diyen veletler, Faiq de o hesap yapmaz umarım ileride...

Yazı: ultras/Movement Saat 03:20

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